Пройссен Мюнстер не зумів нав'язати боротьбу Баварії (0:3) в рамках 1/32 фіналу Кубка Німеччини.

Кубок Німеччини, 1/32 фіналу

Пройссен Мюнстер – Баварія – 0:4

Голи: Шупо-Мотінг, 9, Лаймер, 40, Кретціг, 45+5, Тель, 86

Кубок Німеччини стартував ще в середині серпня, але матч Баварії довелося перенести через Суперкубок. Чемпіони поїхали в гості до представника третьої ліги Пройссен Мюнстера.

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Томас Тухель виставив експериментальний склад без Кейна та жодного номінального центрбека (в центрі оборони грали Горецка та Мазрауї). У воротах дебютував новачок Перетц.

Баварія швидко відкрила рахунок – Тель прострілив, а Шупо-Мотінг влучно пробив. Але потім трапилося неприємне пошкодження Гнабрі, якого довелося міняти. Вийшов молодий Кретціг.

Саме він наприкінці першого тайму оформив розгром, відгукнувшись на пас Кімміха. Незадовго до того Лаймер забив другий гол, коли отримав ідеальне закидання від Горецки. Останній гол в активі Теля.