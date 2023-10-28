Нуссаир Мазрауи и Даниэль Перетц услышали позицию друг друга по поводу войны на Ближнем Востоке.

Мазрау открыто поддержал Палестину в войне с Израилем, что спровоцировало возмущение среди немецких политиков. Бавария замяла историю в публичной плоскости, а также решила все уладить в команде.

Бавария выступила с заявлением относительно своего игрока, поддержавшего Палестину

Президент клуба Херберт Хайнер устроил секретный разговор между Мазрауи и израильским голкипером Перетцом. Встреча состоялась в Стамбуле перед матчем против Галатасарая в Лиге чемпионов, сообщает Bild.

Всё прошло в дружеской атмосфере. Мазрауи заверил Перетца, что не имеет ненависти к Израилю и евреям. Голкипера устроили объяснение партнера, он не высказывал претензий.