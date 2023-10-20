Мюнхенский клуб не оставил без внимания шквал критики в адрес марокканца Нуссаира Мазрауи, который в соцсетях выразил поддержку Палестине.

"Нуссаир Мазрауи достоверно заверил нас, что как миролюбивый человек он решительно отвергает террор и войну. Он сожалеет, если его сообщения вызвали раздражение. ФК Бавария осуждает нападение ХАМАС на Израиль. Кроме того, Мазрауи осуждает любой вид терроризма и любую террористическую организацию.

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Бавария и Нуссаир Мазрауи решительно выступают против переноса конфликта на Ближнем Востоке и насилия на территорию Германии, которая стремится к миру. Ненависть и любое насилие не имеют места в политической культуре Германии.

ФК Бавария стоит на стороне еврейской общины в Германии и на стороне Израиля, ничто не оправдывает убийства детей и семей", – говорится в заявлении на официальном сайте Баварии.

Напомним, что Мазрауи в своем Instagram выразил поддержку Палестине и даже взаимодействовал с пабликом, который призывает уничтожить Израиль.

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