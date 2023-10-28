Нуссаїр Мазрауї та Даніель Перетц почули позицію один одного стосовно війни на Близькому Сході.

Мазрауъ відкрито підтримав Палестину у війні з Ізраїлем, що спровокувало обурення серед німецьких політиків. Баварія зам'яла історію в публічній площині, а також вирішила все залагодити в команді.

Баварія виступила з заявою щодо свого гравця, який підтримав Палестину

Президент клубу Герберт Хайнер влаштував секретну розмову між Мазрауї та ізраїльським голкіпером Перетцом. Зустріч відбулася у Стамбулі перед матчем проти Галатасарая в Лізі чемпіонів, повідомляє Bild.

Все пройшло в дружній атмосфері. Мазрауї запевнив Перетца, що не має жодної ненависті до Ізраїлю та євреїв. Голкіпера влаштували пояснення партнера, він не висловлював претензій.