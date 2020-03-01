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Бавария установила уникальную серию результативности в Бундеслиге – Мюллер оформил новый рекорд ассистов

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Бавария установила уникальную серию результативности в Бундеслиге – Мюллер оформил новый рекорд ассистов
Томас Мюллер / Getty Images

Бавария и ее игроки смогли обновить ряд рекордов благодаря разгромной победе над Хоффенхаймом в 24 туре Бундеслиги (6:0).

 
Серж Гнабри 2’
Йозуа Киммих 7’
Джошуа Зиркзее 15’
Филиппе Коутиньо 33’
Филиппе Коутиньо 47’
Леон Горецка 62’
2’ Серж Гнабри
7’ Йозуа Киммих
15’ Джошуа Зиркзее
33’ Филиппе Коутиньо
47’ Филиппе Коутиньо
62’ Леон Горецка

Мюнхенцы стали первой командой, которая в 5 подряд матчах чемпионата Германии забивает три или больше голов, информирует Opta.

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Одним из главных героев этой доминации стал Томас Мюллер. Опытный форвард Баварии установил новый клубный рекорд по количеству голевых передач в течение одного сезона Бундеслиги – 16 ассистов.

Напомним, после 24 туров команда Флика занимает первую строчку чемпионата Германии, опережая РБ Лейпциг на четыре очка (у "быков" есть одна игра в запасе).

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Рекорды Хоффенхайм - Бавария Томас Мюллер Томас Мюллер Бавария Бавария Германия
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