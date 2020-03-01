Бавария установила уникальную серию результативности в Бундеслиге – Мюллер оформил новый рекорд ассистов

Бавария и ее игроки смогли обновить ряд рекордов благодаря разгромной победе над Хоффенхаймом в 24 туре Бундеслиги (6:0).

Мюнхенцы стали первой командой, которая в 5 подряд матчах чемпионата Германии забивает три или больше голов, информирует Opta.

Теннисный разгром в видеообзоре матча Хоффенхайм – Бавария – 0:6

Одним из главных героев этой доминации стал Томас Мюллер. Опытный форвард Баварии установил новый клубный рекорд по количеству голевых передач в течение одного сезона Бундеслиги – 16 ассистов.

Напомним, после 24 туров команда Флика занимает первую строчку чемпионата Германии, опережая РБ Лейпциг на четыре очка (у "быков" есть одна игра в запасе).

Бавария со скандалом уничтожила Хоффенхайм, Кёльн разгромил Шальке благодаря ляпу Нюбеля: 24-й тур Бундеслиги, суббота