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Баварія встановила унікальну серію результативності в Бундеслізі – Мюллєр оформив новий рекорд асистів

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Баварія встановила унікальну серію результативності в Бундеслізі – Мюллєр оформив новий рекорд асистів
Томас Мюллєр / Getty Images

Баварія та її гравці змогли оновити низку рекордів завдяки розгромній перемозі над Хоффенхаймом у 24 турі Бундесліги (6:0).

 
Серж Гнабрі 2’
Йозуа Кімміх 7’
Джошуа Зіркзеє 15’
Філіппе Коутінью 33’
Філіппе Коутінью 47’
Леон Ґорецка 62’
2’ Серж Гнабрі
7’ Йозуа Кімміх
15’ Джошуа Зіркзеє
33’ Філіппе Коутінью
47’ Філіппе Коутінью
62’ Леон Ґорецка

Мюнхенці стали першою командою, яка у 5 поспіль матчах чемпіонату Німеччини забиває три або більше голів, інформує Opta.

Тенісний розгром у відеоогляді матчу Хоффенхайм – Баварія – 0:6

Одним із головних героїв цієї домінації став Томас Мюллєр. Досвідчений форвард Баварії встановив новий клубний рекорд за кількістю гольових передач упродовж одного сезону Бундесліги – 16 асистів.

Нагадаємо, після 24 турів команда Фліка посідає першу сходинку чемпіонату Німеччини, випереджаючи РБ Лейпциг на чотири очки (у "биків" є одна гра в запасі).

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Теги
Рекорди Хоффенхайм - Баварія Томас Мюллєр Томас Мюллєр Баварія Баварія Німеччина
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