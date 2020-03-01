Баварія встановила унікальну серію результативності в Бундеслізі – Мюллєр оформив новий рекорд асистів

Баварія та її гравці змогли оновити низку рекордів завдяки розгромній перемозі над Хоффенхаймом у 24 турі Бундесліги (6:0).

Мюнхенці стали першою командою, яка у 5 поспіль матчах чемпіонату Німеччини забиває три або більше голів, інформує Opta.

Тенісний розгром у відеоогляді матчу Хоффенхайм – Баварія – 0:6

Одним із головних героїв цієї домінації став Томас Мюллєр. Досвідчений форвард Баварії встановив новий клубний рекорд за кількістю гольових передач упродовж одного сезону Бундесліги – 16 асистів.

Нагадаємо, після 24 турів команда Фліка посідає першу сходинку чемпіонату Німеччини, випереджаючи РБ Лейпциг на чотири очки (у "биків" є одна гра в запасі).

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