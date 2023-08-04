Английский форвард Харри Кейн в скором времени узнает, где проведет следующий сезон.

Бавария решила поставить точку в переговорах с Тоттенхэмом по Кейну. Мюнхенцы установили четкий дедлайн – сегодня до полуночи "шпоры" должны дать окончательный ответ, сообщает The Telegraph.

Владелец Тоттенхэма настаивает на продаже Кейна – все зависит от одного фактора

Финальное предложение Баварии составляет 85 миллионов евро + 10 миллионов бонусов. Даниэль Леви должен срочно решить, продаст ли Тоттенхэм своего капитана или будет держать еще год до истечения контракта.

Бавария договорилась с Кейном. Если сейчас трансфер сорвется, то форвард переедет в Мюнхен летом 2024-го свободным агентом. А чемпионы Германии подыщут другой вариант на следующий сезон.

Напомним, что Кейн в прошлом сезоне провел 49 матчей за Тоттенхэм, отличившись 32 голами и 5 ассистами. Харри является вторым лучшим бомбардиром в истории АПЛ (213 голов, впереди только Алан Ширер – 260 забитых мячей).