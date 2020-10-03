Бавария достигла соглашения с Эспаньолом о приобретении полузащитника "попугаев" Марко Роки, сообщает издание Sport.es.

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Немецкий клуб заплатит за 23-летнего футболиста 15 млн евро плюс бонусы, несмотря на то, что в соглашении Роки с испанцами прописаны отступные 40 млн.

Интересно, что мюнхенцы пытались подписать полузащитника еще в прошлом году, но слишком высокий ценник отпугнул потенциальных покупателей. По итогам прошлого сезона Эспаньол вылетел во вторую лигу Испании, поэтому ценник на футболиста стал меньше. После прохождения медосмотра Рока подпишет контракт с Баварией по схеме "4+1". О переходе испанца клубы планируют объявить в понедельник, 5 октября.

В текущем сезоне Марк провел в Сегунде два матча, результативными действиями не отличался. Напомним, Рока – чемпион Европы в составе молодежной сборной Испании, которая летом 2019 года в финале турнира одолела немцев со счетом 2:1.

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