Переможець Ліги чемпіонів завершив трансфер, який вів більше року.

Баварія досягла згоди з Еспаньйолом щодо придбання півзахисника "папуг" Марко Роки, повідомляє видання Sport.es.

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Німецький клуб заплатить за 23-річного футболіста 15 млн євро плюс бонуси, незважаючи на те, що в угоді Роки з іспанцями прописані відступні 40 млн.

Цікаво, що мюнхенці намагались підписати півзахисника ще минулого року, але надто високий цінник відлякав потенційних покупців. За підсумками минулого сезону Еспаньол вилетів у другу лігу Іспанії, тому цінник на футболіста став меншим. Після проходження медогляду Рока підпише контракт з Баварією за схемою "4+1". Про перехід іспанця клуби планують оголосити у понеділок, 5 жовтня.

У поточному сезоні Марк провів у Сегунді два матчі, результативними діями не відзначався. Нагадаємо, Рока – чемпіон Європи у складі молодіжної збірної Іспанії, яка влітку 2019 року у фіналі турніру здолала німців з рахунком 2:1.

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