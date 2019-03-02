Баварія знищила Борусію М та наздогнала Борусію Д на вершині Бундесліги

В рамках 24-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія приїхала у Менхенґладбах та знищила місцеву Борусію.

Баварія розпочала з місця в кар'єр, вирвавшись уперед вже на 2-й хвилині зустрічі після подачі з кутового, яку не без гри на межі фолу замкнув Хаві Мартінес. На 11-й перевагу мюнхенців подвоїв Томас Мюллер – нападник добив м'яч у ворота після того, як Зоммер парирував удар з-за меж штрафного. Добити господарів на 22-й хвилині міг Роберт Лєвандовскі, однак поляк запоров вихід віч-на-віч. Це він зробив даремно: з 30-х хвилин Ґладбах вирівняв гру, створив кілька моментів і, зрештою, відквитав один гол – це капітан Борусії Ларс Штіндль наприкінці тайму увірвався на лівий край штрафного та розстріляв ближній кут.

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Втім, вже на другій хвилині по перерві Баварія відновила свою перевагу в два м'ячі. Робер Лєвандовскі, якого нещадно критикують за низьку реалізацію, забив свій класичний гол: прийняв незручний пас від Тьяго, красиво розвернувся у карному майданчику та в дотик вистрілив під поперечину – 1:3. Стало зрозуміло, що Мюнхен не віддасть очки, хоча на 52-й хвилині Вендт зі штрафного потужно пробив поруч з дальньою дев'яткою. На 67-й класний, але неточний постріл вдався Закарії, але потім Баварія перехопила м'яч та закрила гру. Серж Гнабрі на 75-й хвилині після чергового моменту, який запоров Лєвандовскі, зіграв на добиванні, а вже на 90-й Роберт таки оформив дубль завдяки реалізованому пенальті – 1:5.

Баварія набрала 54 залікових бали та порівнялася з дортмундською Борусією. Ґладбах зазнав другої поразки поспіль та з 43 пунктами залишився на четвертій сходинці в турнірній таблиці.