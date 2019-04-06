Левандовски забил 200-й гол в Бундеслиге – быстрее него столько наколотил лишь легендарный Мюллер

Нападающий Баварии Роберт Левандовски отметился голом в поединке 28-го тура Бундеслиги против Боруссии Д. Этот мяч стал для него уже 200-м в чемпионате Германии.

На 17-й минуте матча лидеров Бундеслиги Бавария – Боруссия Д Роберт Левандовски отметился голом. Это взятие ворот стало для поляка уже 200-м в чемпионате Германии.

Для этого 30-летнему форварду понадобилось 284 поединка. По этому показателю Левандовски уступает только легендарному Герду Мюллеру, забивший столько в 234-х матчах, сообщает Opta.

"Я – Мюллер, бомбардир из Нердлингена".

Кроме того, Левандовски стал первым легионером в истории Бундеслиги, который достиг такого показателя. Форвард забивал свои голы в составе двух команд – Боруссии Д и Баварии.