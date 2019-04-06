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Баварія знищила Борусію Д з непристойним рахунком і вийшла на перше місце Бундесліги

21:22 943 Читать на русском
Баварія знищила Борусію Д з непристойним рахунком і вийшла на перше місце Бундесліги
Баварія – Борусія Д: результат і огляд матчу

Мюнхенська Баварія розгромила дортмундську Борусію у 28 турі Бундесліги. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Лєвандовскі
41’ Хаві Мартінес
43’ Серж Гнабрі
89’ Роберт Лєвандовскі
 
10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Лєвандовскі
41’ Хаві Мартінес
43’ Серж Гнабрі
89’ Роберт Лєвандовскі

У Бундеслізі давно не було такої запеклої боротьби за чемпіонство. Баварія демонструвала хороші результати після Нового року, але помилка Мюнхена в попередньому турі повернула на вершину турнірної таблиці Дортмунд – Борусія мала на 2 очки більше, однак не вражала в останні місяці. 100-й в історії Бундесліги Der Klassiker за 7 турів до кінця першості називали визначальним моментом німецького сезону.

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Обидві команди мали кадрові втрати – більше від травм постраждала Борусія, в якої випав найкращий бомбардир Пако Алькасер і важливі флангові виконавці. Тренери обрали на матч обережні склади: Ніко Ковач застрахував центр поля двома опорниками Тьяго та Мартінесом і залишив у запасі Хамеса, а Люсьєн Фавр на позиції десятки віддав перевагу Дауду перед Гьотце, висунувши Ройса на вістря.

Баварія з перших хвилин на правах господаря заволоділа м'ячем і навіть претендувала на пенальті, коли Діалло зустрів Лєвандовскі корпус в корпус після закидання з глибини. Борусія відповіла значно гостріше – Ройс і Бруун Ларсен розігнали контратаку лівим флангом, але Дауд знівелював класний момент ударом у стійку. Як виявилося, цей шанс залишився єдиним для гостей до кінця першого тайму.

На 10-й хвилині активність Баварії принесла результат. Хуммельс виграв верхову боротьбу після подачі з кутового від Алькантари та відправив м'яч у сітку. Повівши в рахунку, господарі не послабили тиск і продовжили домінувати. Дуже швидко перевага Баварії стала комфортною – Загаду помилився в передачі, а Лєвандовскі зіграв на перехопленні, елегантно обіграв Бюркі на виході та легко вразив ворота. Цей гол став 200-м для поляка в Бундеслізі.

Борусія ніяк не могла позбутися стартового шоку. Натомість мюнхенці продовжували солідно атакувати та небезпечно розігрувати стандарти. Подачі Тьяго з кутових створили Дортмунду дуже багато проблем. Мюллєр замкнув навіс ударом у поперечину, а чергову спробу Хуммельса на лінії парирував голкіпер.

До перерви "чорно-жовті" так нічого й не протиставили супернику, а Баварія довела рахунок до розгромного. Хитрий розіграш штрафного від Тьяго та Мюллєра – Бюркі рятує, але на добиванні Мартінес прекрасно поклав м'яч точно в кут. Дві хвилини потому рахунок взагалі став непристойним, коли Мюллєр завершив швидку атаку закиданням на Гнабрі, а той без будь-якого спротиву з кількох метрів головою забив 4-й гол у ворота Борусії.

У другому таймі нічого не змінилося – Борусія банально не могла перейти з м'ячем середину поля. Баварія контролювала ситуацію, м'яч і всі події на полі. Щоправда, сама вже не атакувала так натхненно. Матч втратив всяку інтригу, заміни Люсьєна Фавра ніяк не допомогли його команді. Дортмунд все одно більше часу проводив у захисті, поступаючись в 4 м'ячі.

Лєвандовскі мав ще три можливості оформити дубль – останню з таких реалізував. Кімміх і Гнабрі розірвали лівий фланг "джмелів", а Роберт закотив м'яч у порожні ворота. 5:0. Баварія розгромила головного суперника та повернулася на вершину турнірної таблиці – у мюнхенців 64 очки. Борусія має на один бал менше. Програний Der Klassiker ще не поставив хрест на мріях про чемпіонство – попереду 6 турів.

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