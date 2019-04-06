Баварія знищила Борусію Д з непристойним рахунком і вийшла на перше місце Бундесліги

Мюнхенська Баварія розгромила дортмундську Борусію у 28 турі Бундесліги. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

У Бундеслізі давно не було такої запеклої боротьби за чемпіонство. Баварія демонструвала хороші результати після Нового року, але помилка Мюнхена в попередньому турі повернула на вершину турнірної таблиці Дортмунд – Борусія мала на 2 очки більше, однак не вражала в останні місяці. 100-й в історії Бундесліги Der Klassiker за 7 турів до кінця першості називали визначальним моментом німецького сезону.

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Обидві команди мали кадрові втрати – більше від травм постраждала Борусія, в якої випав найкращий бомбардир Пако Алькасер і важливі флангові виконавці. Тренери обрали на матч обережні склади: Ніко Ковач застрахував центр поля двома опорниками Тьяго та Мартінесом і залишив у запасі Хамеса, а Люсьєн Фавр на позиції десятки віддав перевагу Дауду перед Гьотце, висунувши Ройса на вістря.

Баварія з перших хвилин на правах господаря заволоділа м'ячем і навіть претендувала на пенальті, коли Діалло зустрів Лєвандовскі корпус в корпус після закидання з глибини. Борусія відповіла значно гостріше – Ройс і Бруун Ларсен розігнали контратаку лівим флангом, але Дауд знівелював класний момент ударом у стійку. Як виявилося, цей шанс залишився єдиним для гостей до кінця першого тайму.

На 10-й хвилині активність Баварії принесла результат. Хуммельс виграв верхову боротьбу після подачі з кутового від Алькантари та відправив м'яч у сітку. Повівши в рахунку, господарі не послабили тиск і продовжили домінувати. Дуже швидко перевага Баварії стала комфортною – Загаду помилився в передачі, а Лєвандовскі зіграв на перехопленні, елегантно обіграв Бюркі на виході та легко вразив ворота. Цей гол став 200-м для поляка в Бундеслізі.

Борусія ніяк не могла позбутися стартового шоку. Натомість мюнхенці продовжували солідно атакувати та небезпечно розігрувати стандарти. Подачі Тьяго з кутових створили Дортмунду дуже багато проблем. Мюллєр замкнув навіс ударом у поперечину, а чергову спробу Хуммельса на лінії парирував голкіпер.

До перерви "чорно-жовті" так нічого й не протиставили супернику, а Баварія довела рахунок до розгромного. Хитрий розіграш штрафного від Тьяго та Мюллєра – Бюркі рятує, але на добиванні Мартінес прекрасно поклав м'яч точно в кут. Дві хвилини потому рахунок взагалі став непристойним, коли Мюллєр завершив швидку атаку закиданням на Гнабрі, а той без будь-якого спротиву з кількох метрів головою забив 4-й гол у ворота Борусії.

У другому таймі нічого не змінилося – Борусія банально не могла перейти з м'ячем середину поля. Баварія контролювала ситуацію, м'яч і всі події на полі. Щоправда, сама вже не атакувала так натхненно. Матч втратив всяку інтригу, заміни Люсьєна Фавра ніяк не допомогли його команді. Дортмунд все одно більше часу проводив у захисті, поступаючись в 4 м'ячі.

Лєвандовскі мав ще три можливості оформити дубль – останню з таких реалізував. Кімміх і Гнабрі розірвали лівий фланг "джмелів", а Роберт закотив м'яч у порожні ворота. 5:0. Баварія розгромила головного суперника та повернулася на вершину турнірної таблиці – у мюнхенців 64 очки. Борусія має на один бал менше. Програний Der Klassiker ще не поставив хрест на мріях про чемпіонство – попереду 6 турів.