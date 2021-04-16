В рамках 29-го тура Бундеслиги РБ Лейпциг не смог дожать Хоффенхайм. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

РБ Лейпциг в родных стенах принимал Хоффенхайм. Первая половина встречи выдалась довольно скучной. Лишь несколько ударов по воротам от "быков", и ни одного от гостей. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

Лидер Баварии выступил против основ агентского бизнеса – радикальное решение

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Лишь под занавес встречи хозяева сумели открыть счет благодаря голу Поульсена, но после просмотра VAR был отменен – рефери заметил игру рукой. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.