РБ Лейпциг потерял очки с Хоффенхаймом – гол на 90+6 минуте был отменен
16 апреля 23:40 - Читати українською
В рамках 29-го тура Бундеслиги РБ Лейпциг не смог дожать Хоффенхайм. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
завершено
РБ Лейпциг в родных стенах принимал Хоффенхайм. Первая половина встречи выдалась довольно скучной. Лишь несколько ударов по воротам от "быков", и ни одного от гостей. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.
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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Лишь под занавес встречи хозяева сумели открыть счет благодаря голу Поульсена, но после просмотра VAR был отменен – рефери заметил игру рукой. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.
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