Неманья Радоньич официально стал игроком Герты, сообщает сайт немецкого клуба.

Трансферное окно, зима-2021: дедлайн – LIVE

24-летний серб будет защищать цвета берлинцев на правах аренды. Соглашение между Марселем и Гертой рассчитано до конца сезона, после чего немцы будут иметь первоочередное право выкупа форварда.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Радоньич провел 12 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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