Герта арендовала форварда Марселя
21:04 - Читати українською
Сербский нападающий Неманья Радоньич перебрался в чемпионат Германии.
Неманья Радоньич официально стал игроком Герты, сообщает сайт немецкого клуба.
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24-летний серб будет защищать цвета берлинцев на правах аренды. Соглашение между Марселем и Гертой рассчитано до конца сезона, после чего немцы будут иметь первоочередное право выкупа форварда.
В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Радоньич провел 12 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.
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