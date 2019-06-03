toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ

Бавария сомневается в трансфере Сане

13:36 87 Читати українською
Бавария сомневается в трансфере Сане
Лерой Сане / соцсети

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане может не перейти в Баварию.

Президент Баварии Ули Хенесс сомневается в целесообразности трансфера Лероя Сане, сообщает goal.com.

Бавария приготовила за Дибалу впечатляющую сумму – Ювентус хочет больше

Причиной стали большие финансовые требования Манчестер Сити, которые мюнхенский гранд не хочет удовлетворять. Ранее именно хавбек сборной Германии стал главной целью "рекордмайстера".

Сане перешел в Манчестер Сити из Шальке летом 2016 года и дважды стал чемпионом Англии.

Пауло Дибала – аргентинський діамант, якому слід залишити Ювентус

blog_ava
ЧМ-2019 U-20: Украина в случае победы над Панамой встретится с Новой Зеландией в четвертьфинале турнира
00:18
698
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Германии Лерой Сане Лерой Сане Бавария Бавария Германия Трансферы Баварии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
0
мин
Украина U-20
18:30
Панама U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук