Бавария сомневается в трансфере Сане

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане может не перейти в Баварию.

Президент Баварии Ули Хенесс сомневается в целесообразности трансфера Лероя Сане, сообщает goal.com.

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Причиной стали большие финансовые требования Манчестер Сити, которые мюнхенский гранд не хочет удовлетворять. Ранее именно хавбек сборной Германии стал главной целью "рекордмайстера".

Сане перешел в Манчестер Сити из Шальке летом 2016 года и дважды стал чемпионом Англии.

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