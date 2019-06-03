Баварія сумнівається у трансфері Сане

Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане може не перейти у Баварію.

Президент Баварії Улі Хьонесс сумнівається у доцільності трансферу Лероя Сане, повідомляє goal.com.

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Причиною стали великі фінансові вимоги Манчестер Сіті, які мюнхенський гранд не хоче задовольняти. Раніше саме хавбек збірної Німеччини став головною ціллю "рекордмайстера".

Сане перейшов у Манчестер Сіті з Шальке влітку 2016 року і двічі став чемпіоном Англії.

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