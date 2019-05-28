Бавария приготовила за Дибалу впечатляющую сумму – Ювентус хочет больше

Форвард Ювентуса Пауло Дибала может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Руководство Баварии заинтересовано в услугах Пауло Дибалы, сообщает TuttoJuve.

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По информации издания, мюнхенцы готовы отдать за аргентинца 80 млн евро. В Турине не в восторге от такого предложения, и оценивают своего 25-летнего нападающего в 100 млн евро.

Конкуренцию Баварии в охоте за Пауло составит Атлетико и Манчестер Юнайтед.

В прошлом сезоне Дибала провел за Ювентус 42 матча, в которых отметился 10-ю голами и 6-ю ассистами.

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