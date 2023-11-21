Наставник мюнхенцев Томас Тухель хотел бы усилить линию обороны. Чемпион Германии рассматривает вероятность привлечь в свою команду Рафаэля Варана.

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в мюнхенском клубе обсуждали возможность подписания защитника Манчестер Юнайтед. Этот вариант считается интересным, но пока нереалистичным из-за высокой зарплаты француза. Варан получает в Англии более 17 миллионов фунтов в год. Впрочем, Бавария не собирается отступать и продолжает следить за игроком.

Напомним, что Рафаэль Варан присоединился к Манчестер Юнайтед в 2021 году. Его действующее соглашение истекает летом 2025 года.

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