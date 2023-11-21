Бывший футболист Кристал Пэлас Оливер Спеддинг скончался в возрасте 34 лет. Об этом сообщил The Sun.

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Английское издание не раскрыло причины смерти экс-игрока. Спеддинг так и не смог построить успешную карьеру футболиста. После того как он покинул Кристал Пэлас, мужчина занимался декорированием, прежде чем уйти в порно индустрию. Спеддинг встречался со звездой фильмов для взрослых Софи Андерсон.

Оливер Спеддинг также выступал за полупрофессиональный клуб Кройдон, который сейчас играет в первом дивизионе Восточной лиги южных графств.

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