Баварія збирається поцупити захисника Манчестер Юнайтед – є лише одна перешкода
Баварія спробує вмовити Манчестер Юнайтед продати захисника Рафаеля Варана.
Наставник мюнхенців Томас Тухель хотів би посилити лінію оборони. Чемпіон Німеччини розглядає ймовірність залучити до своєї команди Рафаеля Варана.
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Як інформує журналіст Флоріан Плеттенберг, у мюнхенському клубі обговорювали можливість підписання захисника Манчестер Юнайтед. Цей варіант вважається цікавим, але наразі нереалістичним через високу зарплату француза. Варан отримує в Англії понад 17 мільйонів фунтів на рік. Втім, Баварія не збирається відступати і продовжує стежити за гравцем.
Нагадаємо, що Рафаель Варан приєднався до Манчестер Юнайтед у 2021 році. Його чинна угода закінчується влітку 2025 року.
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