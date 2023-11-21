Наставник мюнхенців Томас Тухель хотів би посилити лінію оборони. Чемпіон Німеччини розглядає ймовірність залучити до своєї команди Рафаеля Варана.

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Як інформує журналіст Флоріан Плеттенберг, у мюнхенському клубі обговорювали можливість підписання захисника Манчестер Юнайтед. Цей варіант вважається цікавим, але наразі нереалістичним через високу зарплату француза. Варан отримує в Англії понад 17 мільйонів фунтів на рік. Втім, Баварія не збирається відступати і продовжує стежити за гравцем.

Нагадаємо, що Рафаель Варан приєднався до Манчестер Юнайтед у 2021 році. Його чинна угода закінчується влітку 2025 року.

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