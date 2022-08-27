Боруссия М благодаря голу Тюрама и героической игре Зоммера на воротах расписала выездную ничью с Баварией (1:1). Отчёт матча 4-го тура Бундеслиги читайте на "Футбол 24".

Центральным событием 4-го тура в Германии стала встреча на Альянце Арене между Баварией и гладбахской Борусией. "Жеребцы" давно стали криптонитом для "рекордмейстера" – за последние пять поединков против БМ мюнхенцы трижды проиграли и добыли всего одну победу, причем в одном из матчей команда сгорела со счётом 0:5. Когда-то это должно завершиться.

Легенда Баварии объяснил свою улыбку на жеребьевке ЛЧ – его заподозрили в пренебрежении к Барселоне

После монструозного старта Баварии в новом сезоне (3 победы с суммарным счетом 15:1) ожидалось, что Мёнхенгладбах наконец-то уничтожат. Тем более в Мюнхене. Впрочем, не все случилось, как думали.

Тотальное доминирование подопечных Юлиана Нагельсманна в первом тайме завершилось двумя голами Мане, но их отменили из-за офсайдов. Боруссия же открыла счет на 43-й минуте первым ударом по воротам. Героем стал Тюрам, который благодаря ошибке Упамекано вышел один на один с Нойером и легко переиграл его. 0:1! Именно с этими цифрами на табло команды отправились отдыхать.

Во втором тайме картина игры не изменилась. Бавария рвала оборону "жеребцов" на куски, однако кураж неожиданно поймал Зоммер. Он парировал выстрелы с минимальных дистанций, исполнял двойные сейвы, спасал при выходах один на один и лонгшотах. Всего швейцарец провел 19 сейвов, установив новый рекорд Бундеслиги. Сделать больше 14-ти за матч ранее никому не удавалось.

Мюнхенцев подводили даже родные стены – на 78-й минуте Коман попытался закрутить мяч с углового прямо в ворота, но сфера попала в штангу.

На 83-й минуте Бавария таки сравняла счёт усилиями Сане, которому удалось прошить Зоммера ударом с линии штрафной после скидки от Мусиала. 1:1! Впрочем, дожать Борусию М истощенные морально и физически мюнхенцы уже не смогли.

При счете 35-5 по количеству ударов арбитр дал финальный свисток, зафиксировав результативную ничью на Альянце Арене. Гладбах отбирает очки у Баварии в четвёртом матче подряд!

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: Левандовски возвращается в Мюнхен, группа смерти для Барсы, дежавю Шахтера