Борусія М завдяки голу Тюрама та героїчній грі Зоммера на воротах розписала виїзну нічию з Баварією (1:1). Звіт матчу 4-го туру Бундесліги читайте на "Футбол 24".

Центральною подією 4-го туру в Німеччини стала зустріч на Альянц Арені між Баварією та ґладбаською Борусією. "Жеребці" давно стали криптонітом "рекордмайстера" – за останні п'ять поєдинків проти БМ мюнхенці тричі програли й здобули всього одну звитягу, причому в одному з матчів команда згоріла з рахунком 0:5. Колись це має завершитись.

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Після монструозного старту Баварії в новому сезоні (3 перемоги із сумарним рахунком 15:1) очікувалось, що Менхенґладбах нарешті знищать. Тим паче, у Мюнхені. Втім, не все сталося, як гадалося.

Тотальне домінування підопічних Юліана Нагельсманна в першому таймі завершилось двома голами Мане, однак їх скасували через офсайди. Борусія ж відкрила рахунок на 43-й хвилині першим же ударом по воротах. Героєм став Тюрам, який завдяки помилці Упамекано вийшов віч-на-віч з Нойєром і легко переграв його. 0:1! Саме з цими цифрами на табло команди відправились відпочивати.

В другому таймі картини гри не змінилася. Баварія рвала оборону "жеребців" на шмаття, однак кураж несподівано спіймав Зоммер. Він парирував постріли з мінімальних дистанцій, виконував подвійні сейви, рятував при виходах віч-на-віч і лонгшотах. Всього швейцарець провів 19 сейвів, встановивши новий рекорд Бундесліги. Зробити більше 14-ти за матч раніше нікому не вдавалося.

Мюнхенців підводили навіть рідні стіни – на 78-й хвилині Коман спробував закрутити м'яч з кутового прямо у ворота, але сфера влучила у стійку.

На 83-й хвилині Баварія таки зрівняла рахунок зусиллями Сане, якому вдалося прошити Зоммера ударом з лінії штрафного після скидки від Мусіала. 1:1! Втім, дотиснути Борусію М виснажені морально й фізично мюнхенці вже не змогли.

При рахунку 35-5 за кількістю ударів арбітр дав фінальний свисток, зафіксувавши результативну нічию на Альянц Арені. Ґладбах відбирає очки у Баварії в четвертому матчі поспіль!

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