Легендарный голкипер мюнхенцев не смог скрыть улыбку, когда стало ясно, что Барселона оказалась с ними в одной группе. Кана заподозрили в пренебрежении к каталонцам, которые регулярно испытывали унижения от Баварии в предыдущие сезоны. Перцу в отношения клубов добавила недавняя сага с трансфером Роберта Левандовски.

"Такая интерпретация абсолютно неуместна. Роберт Левандовски ушел от нас в Барселону лишь несколько недель назад, теперь жребий снова свел нас вместе в группе Лиги чемпионов. Я засмеялся от таких странностей футбола. Я с большим уважением отношусь к Роберту и Барселоне, эти матчи станут праздником для болельщиков обеих команд и любителей футбола в целом", – цитирует Кана Marca.

Напомним, в группу С попали еще Интер и Виктория Пльзень. В прошлом году Барса и Бавария также играли в одном квартете – мюнхенцы дважды разбили соперника со счетом 3:0.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: Левандовски возвращается в Мюнхен, группа смерти для Барсы, дежавю Шахтера