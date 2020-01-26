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Фантастический гол Горецки в видеообзоре матча Бавария – Шальке – 5:0

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Фантастический гол Горецки в видеообзоре матча Бавария – Шальке – 5:0
Бавария – Шальке – видео голов и обзор матча / Фото ФК Бавария

Бавария не заметила Шальке в рамках 19-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

6’ Роберт Левандовски
45+2’ Томас Мюллер
50’ Леон Горецка
58’ Тьяго Алькантара
89’ Серж Гнабри
 
6’ Роберт Левандовски
45+2’ Томас Мюллер
50’ Леон Горецка
58’ Тьяго Алькантара
89’ Серж Гнабри

Уже на 6-й минуте встречи Шальке смирился с поражением после гола Роберта Левандовски, а до свистка на перерыв Мюллер удвоил преимущество хозяев.

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Во втором тайме картина не изменилась. Мюнхенцы издевались над соперником из всех сил, голами отметились Алькантара, Гнабри и Горецка. У последнего получился на удивление красивый удар.

Бавария вплотную приблизилась к РБ Лейпциг в турнирной таблице, между лидерами лишь одно очко.

Бавария опозорила Шальке и вплотную приблизилась к лидеру Бундеслиги

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Видеоновости Леон Горецка Леон Горецка Германия Бавария - Шальке Бавария Бавария Шальке Шальке
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