Фантастический гол Горецки в видеообзоре матча Бавария – Шальке – 5:0

Мир — 01:02 17
-
Умер Роб Ренсенбринк – легенда сборной Нидерландов, которого называли "Вторым Кройфом"
-
Аталанта сокрушила Торино гениальностью Иличича – выход Малиновского спровоцировал дополнительные овации герою встречиИталия — 00:13 93
-
Валенсия – Барселона: провал Сетьена, подвиги тер Штегена, перевоплощение из неудачника в героя и нехватка лидераИспания — 25 янв 543
-
Шахтер – Лех: Тайсон уже не капитан, украинский легионер лучший, дебюты новичков и эксперимент с форвардомУкраина — 25 янв 1863
-
Шахтер – Лех: онлайн-трансляция первого матча команды Каштру в 2020 годуУкраина — 25 янв 1788