Бавария объявила о переходе Одриосолы из Реала

Действующий чемпион Германии сообщил о переходе защитника Альваро Одриосолы из мадридского Реала.

О переходе 24-летнего футболиста сообщил официальный сайт Баварии. Игрок будет выступать за команду из Мюнхена на правах аренды до окончания текущего сезона.

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Права на флангового защитника принадлежат мадридскому Реалу. Одриосола перешел в королевский клуб летом 2018 году из Реал Сосьедада за 40 млн евро, но так и не смог получить гарантированное место в основе команды Зидана. В текущем сезоне он сыграл 5 матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.

Дебютировать за новую команду Одриосола может уже в субботу, 25 января, когда Бавария примет Шальке в 19 туре Бундеслиги.

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