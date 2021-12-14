Баварія з хет-триком Гнабрі та дублем Лєвандовскі розгромила Штутгарт – поляк повторив рекорд легендарного Герда Мюллера
У першому матчі 16-го туру шваби на власному полі не встояли проти баварців. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".
Першим матчем німецького мідвіку у вівторок став поєдинок між Штутгартом і Баварією. Вже на третій хвилині прицільний удар Гнабрі шваби вибили на кутовий. Спроба Лєвандовскі добити після розіграшу стандарту виявилась трохи неточною. Господарі не відсиджувались в обороні – Кулібалі начаклував у штрафному майданчику суперника і виклав передачу-цукерочку на партнерів, які... не прочитали задум одноклубника і втратили хорошу нагоду вийти вперед.
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Гнабрі не сподобалась така нахабність аутсайдера Бундесліги і він, увірвавшись у володіння Флоріана Мюллєра, цілив у дальній кут воріт. Знову неточно. У черговій комбінації Лєвандовскі пробивав по центру – прямо у руки кіперу Штутгарта. До 15-ї хвилини Баварія повністю витіснила суперника на його половину поля, а Гнабрі продовжував пристрілку – цього разу трохи вище воріт. Згодом Серж отримав пас через півполя, вийшов сам на сам з Мюллєром і намагався перекинути сферу через нього. Кіпер виставив руку і змінив напрямок руху м'яча. Гнабрі встиг на добивання, але з гострого кута пробив неточно.
В середині тайму Кулібалі скористався помилкою баварців у центрі поля, перехопив м'яч і помчав правим флангом. Помітивши партнера, він вивів Мармуша сам на сам з Нойєром. Омар поспішив пробити у дальній кут і круглий пролетів повз ворота. За мить комбінацію партнера повторив Мавропанос виходячи віч-на-віч, але захисник наздогнав його і грек не втримався на ногах, коли намагався пробити. На 30-й хвилині Сане, який вийшов на поле замість травмованого Комана, у штрафному Штутгарта посадив на п'яту точку захисника і пробив... точнісінько у руки Мюллєру.
За п'ять хвилин до перерви Баварія таки забила: Сане протягнув м'яч через півполя до штрафного майданчика і віддав наліво на Гнабрі – Серж обвідним ударом поцілив у дальній кут воріт.
Другий тайм розпочався з атак Штутгарта: баварці довго не дозволяли бити, блокуючи гравців суперника, однак коли у Ендо виник шанс – він просто впав, замість того аби завдати удару. Згодом Мармуш закручував у дальній кут – неточно. Наступним спробував щастя Фьорстер – в руки Нойєру. Далі забіг Мангаля лівим флангом і простріл – баварці встигли заблокувати. Мюнхенці виглядали дещо розгубленими, проте перша ж їхня атака по перерві призвела до гола – дублем відзначився Гнабрі, який у межах штрафного на замасі прибрав захисника і пробив у дальній кут.
В середині другої сорокап'ятихвилинки Гнабрі пасом вивів Лєвандовскі сам на сам і поляк не схибив, зробивши рахунок 3:0. За три хвилини баварці повторили комбінацію: Гнабрі з правого флангу викотив під удар Роберту і поляк забив 18-й гол у Бундеслізі, повторивши рекорд легендарного Герда Мюллера за кількістю голів за один календарний рік (42).
У наступній атаці Гнабрі оформив хет-трик, замкнувши верховий навіс. На 78-й хвилині Сане втік на побачення з Мюллєром, але не зміг переграти кіпера швабів. Свій вихід сам на сам не реалізував і Фагір, пробивши під тиском Ернандеса впритул з лівою стійкою.
Перемога принесла Баварії 40 очок і закріпила на вершині турнірної таблиці, Штутгарт з 17-ма балами – п'ятнадцятий.
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