У першому матчі 16-го туру шваби на власному полі не встояли проти баварців. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Першим матчем німецького мідвіку у вівторок став поєдинок між Штутгартом і Баварією. Вже на третій хвилині прицільний удар Гнабрі шваби вибили на кутовий. Спроба Лєвандовскі добити після розіграшу стандарту виявилась трохи неточною. Господарі не відсиджувались в обороні – Кулібалі начаклував у штрафному майданчику суперника і виклав передачу-цукерочку на партнерів, які... не прочитали задум одноклубника і втратили хорошу нагоду вийти вперед.

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Гнабрі не сподобалась така нахабність аутсайдера Бундесліги і він, увірвавшись у володіння Флоріана Мюллєра, цілив у дальній кут воріт. Знову неточно. У черговій комбінації Лєвандовскі пробивав по центру – прямо у руки кіперу Штутгарта. До 15-ї хвилини Баварія повністю витіснила суперника на його половину поля, а Гнабрі продовжував пристрілку – цього разу трохи вище воріт. Згодом Серж отримав пас через півполя, вийшов сам на сам з Мюллєром і намагався перекинути сферу через нього. Кіпер виставив руку і змінив напрямок руху м'яча. Гнабрі встиг на добивання, але з гострого кута пробив неточно.

В середині тайму Кулібалі скористався помилкою баварців у центрі поля, перехопив м'яч і помчав правим флангом. Помітивши партнера, він вивів Мармуша сам на сам з Нойєром. Омар поспішив пробити у дальній кут і круглий пролетів повз ворота. За мить комбінацію партнера повторив Мавропанос виходячи віч-на-віч, але захисник наздогнав його і грек не втримався на ногах, коли намагався пробити. На 30-й хвилині Сане, який вийшов на поле замість травмованого Комана, у штрафному Штутгарта посадив на п'яту точку захисника і пробив... точнісінько у руки Мюллєру.

За п'ять хвилин до перерви Баварія таки забила: Сане протягнув м'яч через півполя до штрафного майданчика і віддав наліво на Гнабрі – Серж обвідним ударом поцілив у дальній кут воріт.

Другий тайм розпочався з атак Штутгарта: баварці довго не дозволяли бити, блокуючи гравців суперника, однак коли у Ендо виник шанс – він просто впав, замість того аби завдати удару. Згодом Мармуш закручував у дальній кут – неточно. Наступним спробував щастя Фьорстер – в руки Нойєру. Далі забіг Мангаля лівим флангом і простріл – баварці встигли заблокувати. Мюнхенці виглядали дещо розгубленими, проте перша ж їхня атака по перерві призвела до гола – дублем відзначився Гнабрі, який у межах штрафного на замасі прибрав захисника і пробив у дальній кут.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Гнабрі пасом вивів Лєвандовскі сам на сам і поляк не схибив, зробивши рахунок 3:0. За три хвилини баварці повторили комбінацію: Гнабрі з правого флангу викотив під удар Роберту і поляк забив 18-й гол у Бундеслізі, повторивши рекорд легендарного Герда Мюллера за кількістю голів за один календарний рік (42).

Robert Lewandowski has equalled Gerd Müller's record for the most Bundesliga goals in one calendar year (42) pic.twitter.com/Mlh5Ie64A5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 14, 2021

У наступній атаці Гнабрі оформив хет-трик, замкнувши верховий навіс. На 78-й хвилині Сане втік на побачення з Мюллєром, але не зміг переграти кіпера швабів. Свій вихід сам на сам не реалізував і Фагір, пробивши під тиском Ернандеса впритул з лівою стійкою.

Перемога принесла Баварії 40 очок і закріпила на вершині турнірної таблиці, Штутгарт з 17-ма балами – п'ятнадцятий.

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