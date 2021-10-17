Германия, Бундеслига, 8-й тур

Байер – Бавария – 1:5

Голы: Шик, 55 – Левандовски, 4, 30, Мюллер, 34, Гнабри, 35, 38

Аугсбург – Арминия – начало матча в 18:30

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В центральном матче тура Байер принимал Баварию и пропустил уже в самом начале матча. Гнабри навесил со штрафного на правую штангу, Упамекано вкасание прострелил на Левандовски и поляк открыл счет в матче. В середине тайма Сане сначала мощным ударом сотряс правую стойку, а затем разогнал атаку, ворвался в штрафную и отбросил налево на Дэвиса. Тот обошел двух защитников, сместился в район одиннадцатиметровой отметки готовясь к удару, но так и не пробил, поскольку вместо него это неожиданно сделал Левандовски, записав на свой счет дубль.

Через четыре минуты свое имя на табло зажег Мюллер, задев сферу после выстрела Зюле. Уже в следующей атаке "фармацевты" ошиблись в центре поля, потеряли мяч, Мюллер промчался по левому флангу и прострелил на Гнабри, который вкасание отгрузил сферу в сетку. Через мгновение Серж оформил дубль и Байер стало действительно жаль. Даже Динамо не выглядело таким немощным на фоне леверкузенцев.

После перерыва Патрик Шик сумел забить гол престижа – после паса Виртца чех попал в перекладину и от нее сфера влетела в сетку. На большее подопечных Херардо Сеоане не хватило, а "Ротэн" решили поберечь силы на дуэль с Бенфикой в ​​Лиге чемпионов.

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