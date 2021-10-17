Німеччина, Бундесліга, 8-й тур

Байєр – Баварія – 1:5

Голи: Шик, 55 – Лєвандовскі, 4, 30, Мюллєр, 34, Гнабрі, 35, 38

Аугсбург – Армінія – початок матчу о 18:30

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У центральному матчі туру Байєр приймав Баварію і пропустив вже на самому початку поєдинку. Гнабрі навісив зі штрафного на праву штангу, Упамекано в дотик прострілив на Лєвандовскі і поляк відкрив рахунок у матчі. В середині тайму Сане спочатку потужним ударом струсонув праву стійку, а згодом розігнав атаку, увірвався у штрафний майданчик і відкинув наліво на Девіса. Той обійшов двох захисників, змістився в район одинадцятиметрової позначки готуючись до удару, але так і не пробив, оскільки замість нього це неочікувано зробив Лєвандовскі, записавши на свій рахунок дубль.

За чотири хвилини своє ім'я на табло запалив Мюллєр, зачепивши сферу після пострілу Зюлє. Вже в наступній атаці "фармацевти" помилились у центрі поля, втратили м'яч, Мюллєр промчав лівим флангом і прострілив на Гнабрі, який в дотик відвантажив сферу у сітку. За мить Серж оформив дубль і Байєр стало дійсно шкода. Навіть Динамо не виглядало таким немічним на фоні леверкузенців.

По перерві Патрік Шик зумів забити гол престижу – після пасу Віртца чех влучив у поперечину і від неї сфера влетіла у сітку. На більше підопічних Херардо Сеоане не вистачило, а "Ротен" вирішили поберегти сили на дуель з Бенфікою у Лізі чемпіонів.

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