В субботу 8-й тур чемпионата Германии продолжили шесть матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 8-й тур

Айнтрахт – Герта – 1:2

Голы: Пасиенсия, 77 (пен.) – Рихтер, 7, Эккеленкамп, 63

Боруссия Д – Майнц – 3:1

Голы: Ройс, 3, Холанд, 54 (пен.), 90+4 – Буркардт, 87

Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:1

Голы: Ву Йонг, 64 – Форсберг, 32 (пен.)

Унион Берлин – Вольфсбург – 2:0

Голы: Авоньи, 49, Беккер, 83

Гройтер Фюрт – Бохум – 0:1

Гол: Лосилья, 80

Боруссия М – Штутгарт – начало матча в 19:30

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Герта забила в ворота соседа по турнирной таблице – Айнтрахта – уже на седьмой минуте. Марко Рихтер выпрыгнул выше всех в штрафной соперника и замкнул навес в правую штангу – мяч срикошетил прямо в сетку. После перерыва команды обменялись голами – сначала Эккеленкамп удвоил преимущество берлинцев, а затем Пасиенсия с пенальти восстановил интригу в матче.

Дортмундская Боруссия не без проблем одолела неуступчивый Майнц. Ройс голом на первых минутах добавил "шмелям" уверенности, а Холланд после перерыва с пенальти, казалось, снял вопрос о победителе. Однако за три минуты до окончания матча Буркардт заставил болельщиков "черно-желтых" немного поволноваться. Но уже в добавленное время Эрлинг оформил дубль и принес Боруссии важные три очка.

Эмиль Форсберг мог открывать счет в матче с Фрайбургом уже на второй минуте – с его выстрелом в нижний угол справился Марк Флеккен. В середине тайма ему опять не повезло – он пробил в считанных сантиметрах от правой стойки. Но на 33-й минуте Форсберг все-таки вписал свое имя в протокол, отметившись с пенальти. После перерыва Ву Йонгу удалось украсть победу у "быков", результативно замкнув головой передачу от партнера.

Вольфсбург потерпел третье поражение подряд. На этот раз подопечные Марка ван Боммеля стали жертвами Униона, забившего в ворота Куна Кастелса два сухих гола и откинувшего "волков" уже на шестую строчку.

В еще одном матче Бохум благодаря голу Лосильи в конце матча оторвался от Гройтер Фюрта, который остается последним.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ