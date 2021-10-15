Программу 8-го тура Бундеслиги открывала встреча в Зинсхайме, где Хоффенхайм принимал Кёльн. Хозяева в случае победы приблизились бы к зоне ЛЕ на минимальное расстояние, а гости в случае собственного успеха хотя бы на сутки сравнялись бы с топ-4 по очкам. Кроме того, у "козлов" была особенная мотивация – они проиграли Хоффенхайму 6 матчей подряд, а безвыигрышная серия составляла 10 матчей. Последний раз же этот клуб побеждал зинсхаймцев 6 лет назад. Конечно же, этот ужас команда хотела прекратить.

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В первые полчаса поединка футболисты обменялись острыми ударами в исполнении Крамарича и Андерсона, а на 31-й минуте Хоффенхайм открыл счёт в результате разрезной передачи от Крамарича и выхода Бебу один на один – 1:0! На перерыв игроки отправились именно с этими цифрами на табло, однако уже через три минуты после него Кёльн начал сыпаться.

На 49-й минуте Бебу оформил дубль, красиво забив пяткой, а на 51-й Баумгартнер довёл дело до разгрома – 3:0! Четвёртый гол на 74-й минуте вколотил Гейгер, который после вбегания Бебу в штрафную принял его пас и пробил в пустые ворота.

В эндшпиле встречи Крамарич мог устроить "маниту", однако после выстрела хорвата со стандарта мяч попал в перекладину. Наконец, на 87-й минуте Пош точным ударом головой оформил 5:0 – причём этот гол стал дебютным для Штефана за четыре года в Бундеслиге. Он же стал и последним во встрече.

Таким образом, Хоффенхайм набрал 11 очков, поднявшись на восьмую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. Кёльн, оставшись с 12 зачётными баллами, опустился на седьмую строчку.

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