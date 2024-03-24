Мюнхенская команда имеет серьезные кадровые вопросы перед Der Klassiker в 27 туре Бундеслиги.

Харри Кейн и Мануэль Нойер могут пропустить центральный матч немецкого уик-энда, сообщает Kicker. Лишь чудо поможет лидерам Баварии набрать форму к битве против дортмундской Боруссии.

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Кейн из-за травмы лодыжки не сыграл за сборную Англии и вернулся в Мюнхен на восстановление. Нойер также покинул сборную Германии, получив разрыв мышечных волокон.

Под вопросом участие в матче Геррейро. Португалец начал беговые тренировки после повреждения. В первом круге Рафаэл тоже не сыграл против бывших партнеров из-за повреждения.

Кейн проводит фантастический сезон в Баварии. Форвард забил 37 голов и отдал 10 ассистов во всех турнирах. Нойер – многолетний основной вратарь команды.

Бавария отстает от Байера на 10 очков в таблице Бундеслиги. Боруссия идет четвертой, претендуя на место в Лиге чемпионов.