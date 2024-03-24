Мюнхенська команда має серйозні кадрові питання перед Der Klassiker у 27 турі Бундесліги.

Харрі Кейн і Мануель Нойєр можуть пропустити центральний матч німецького вікенду, повідомляє Kicker. Лише диво допоможе лідерам Баварії набрати форму до битви проти дортмундської Борусії.

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Кейн через травму щиколотки не зіграв за збірну Англії та повернувся в Мюнхен на відновлення. Нойєр також покинув збірну Німеччини, отримавши розрив м'язових волокон.

Під питанням участь у матчі Геррейро. Португалець розпочав бігові тренування після пошкодження. У першому колі Рафаел теж не зіграв проти колишніх партнерів через пошкодження.

Кейн проводить фантастичний сезон у Баварії. Форвард забив 37 голів і віддав 10 асистів у всіх турнірах. Нойєр – багаторічний основний воротар команди.

Баварія відстає від Байєра на 10 очок в таблиці Бундесліги. Борусія йде четвертою, претендуючи на місце в Лізі чемпіонів.