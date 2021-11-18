Защитник Баварии Никлас Зюле не может договориться с мюнхенцами о новом контракте.

Переговоры между Баварией и Зюле зашли в тупик, так что мюнхенцы попытаются продать центрбека, сообщает твиттер-акаунт Bayern&Germany.

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Немца уже предложили нескольким клубам – в том числе, и Ньюкаслу. Сам Никлас склоняется к смене клуба, поскольку Бавария не готова повысить его зарплату – Зюле желает получать 10 млн евро в год вместо 8.

К слову, центрбек провел при чемпионах Германии 17 поединков во всех соревнованиях в текущем сезоне, в которых отдал 1 результативную передачу.

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