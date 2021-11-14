"Гелиополиты" стремятся подписать хавбека "ротен", сообщает Diario de Sevilla.

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Переход на условиях аренды запланирован на январь. Трансфер Роки – личная инициатива наставника Бетиса Мануэля Пеллегрини. Контракт испанца, ставшего в 2019 году чемпионом Европы в составе сборной U-21, действует до лета 2025-го.

В нынешнем сезоне Марк Рока не провел ни минуты за Баварию и лишь 6 раз попал в заявку на матчи мюнхенцев. В октябре прошлого года "ротен" заплатили за него 8,1 млн евро.

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