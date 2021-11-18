Захисник Баварії Ніклас Зюле не може домовитись з мюнхенцями щодо нового контракту.

Перемовини між Баварією та Зюле зайшли в глухий кут, тож мюнхенці спробують продати центрбека, повідомляє твіттер-акаунт Bayern&Germany.

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Німця вже запропонували кільком клубам – зокрема, і Ньюкаслу. Сам Ніклас схиляється до зміни клубу, оскільки Баварія не готова підвищити його зарплату – Зюле бажає отримувати 10 млн євро на рік замість 8.

До слова, центрбек провів за чемпіонів Німеччини 17 поєдинків у всіх змаганнях у поточному сезоні, у яких віддав 1 результативну передачу.

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