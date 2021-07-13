Альфонсо Дэвис получил разрыв связки левого голеностопного сустава, сообщает официальный сайт Баварии.

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20-летний защитник получил повреждение в лагере сборной Канады, где готовился к очередному турниру КОНКАКАФ, и был вынужден немедленно отправиться в Германию на лечение. СМИ отмечают, что Альфонсо избежит операции, но из-за восстановления может пропустить старт нового сезона.

Напомним, в прошлом розыгрыше Бундеслиги Дэвис провел 23 матча, в которых сумел отличиться голом и двумя ассистами.

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