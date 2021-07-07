"Было бы замечательно, если бы бы мы оставили его в покое в средствах массовой информации.

Нагельсманн официально приступил к работе в Баварии

Он наделен выдающимися качествами, невероятным темпом и является одним из лучших в ситуациях один на один. Я уверен, что мы увидим Лероя Сане еще сильнее, и он сделает большой вклад в наш успех", – заявил Нагельсманн во время премьерной пресс-конференции.

К слову, в сезоне 2020/21 Лерой Сане провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 12 результативных передач.

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