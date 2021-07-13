Альфонсо Девіс зазнав розриву зв’язки лівого гомілкостопного суглобу, повідомляє офіційний сайт Баварії.

Нагельсманн спробував зняти тиск із майбутнього лідера Баварії

20-річний оборонець зазнав пошкодження у таборі збірної Канади, де готувався до чергового турніру КОНКАКАФ, та був вимушений негайно вирушити до Німеччини на лікування. ЗМІ зазначають, що Альфонсо уникне операції, але через відновлення може пропустити старт нового сезону.

Нагадаємо, у минулому розіграші Бундесліги Девіс провів 23 матчі, в яких зумів відзначитись голом та двома асистами.

Берлін дивує і розчаровує, Лєвандовскі зробив неможливе, скорпіон, народження нового Клоппа – якою була Бундесліга-20/21