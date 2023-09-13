Германия – Франция – 2:1 – видео голов и обзор матча
11:56 - Читати українською
Германия прервала серию без побед, обыграв Францию. Смотрите видео голов и обзор встречи Германия – Франция на "Футбол 24".
Германия повела в счете на 4 минуте: Хенрикс нашел Мюллера в штрафной, а Томас вколотил мяч в сетку ворот. Но до перерыва Бундестим потеряла Гюндогана из-за травмы, которого заменил Грос.
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Впрочем, это не помешало победе. Сане на 87 минуте удвоил преимущество немцев, на что французы ответили лишь голом Гризманна с пенальти.
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