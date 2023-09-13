Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Йозуа Кімміх має проблеми зі здоров'ям після спарингу проти Японії.

Кімміх травмувався у грі проти Японії – хавбек зазнав забій стегна, а біль обмежує його рухи, повідомляє журналіст Максіміліан Кох.

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Лише сьогодні Йозуа має пройти обстеження, аби дізнатись свій діагноз. Вже 15 вересня Баварія зіграє з іншим лідером Бундесліги – леверкузенським Байєром.

Додамо, що Кімміх провів 4 матчі за Баварію в поточному сезоні, у яких записав до свого активу 2 асисти.

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