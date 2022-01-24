Бавария разработала новую форму на следующий сезон – в сеть слили первые фото
07:30 - Читати українською
Бавария уже начала подготовку к следующему сезону.
Мюнхенский клуб разработал новую экипировку уже традиционно с компанией Adidas, а портал Footy Headlines уже обнародовал первые фото.
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Это будет домашняя форма на сезон 2022/23. Дизайн выполнен в традиционных красно-белых цветах. Генеральным спонсором немецкого гранда останется компания T-Mobile.
В нынешнем сезоне Бундеслиги после 20 туров Бавария лидирует с матчем в запасе. В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы встретятся с Зальцбургом.
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