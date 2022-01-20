"Бавария действительно общалась с игроками Барсы, не сообщая об этом клубу. Я не могу сказать, что отношения между клубами очень плохие, но они точно не те, что были раньше", – цитирует источник приближенный к боссам "блаугранас" Sport1.de.

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Больше всего возмутило каталонцев, что Бавария за спиной Барсы вела переговоры с полузащитником Педри. В ответ, Барселона в новом контракте с молодым игроком установила клаусулу 1 млрд евро.

По информации источника, мюнхенцы также контактировали с защитником Барсы Сержиньо Дестом.

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