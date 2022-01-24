Баварія вже розпочала підготовку до наступного сезону.

Мюнхенський клуб розробив нове екіпірування вже традиційно з компанією Adidas, а портал Footy Headlines вже оприлюднив перші фото.

Барселона зіпсувала відносини з Баварією через Педрі

Це буде домашня форма на сезон 2022/23. Дизайн виконаний у традиційних червоно-білих кольорах. Генеральним спонсором німецького гранда залишиться компанія T-Mobile.

У нинішньому сезоні Бундесліги після 20-ти турів Баварія лідирує з матчем у запасі. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенці зустрінуться із Зальцбургом.

Шевченко вимагає фантастичну зарплату в нового роботодавця – український тренер садить конкурента на лаву запасних