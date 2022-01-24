Баварія розробила нову форму на наступний сезон – у мережу злили перші фото
07:30 - Читать на русском
Баварія вже розпочала підготовку до наступного сезону.
Мюнхенський клуб розробив нове екіпірування вже традиційно з компанією Adidas, а портал Footy Headlines вже оприлюднив перші фото.
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Це буде домашня форма на сезон 2022/23. Дизайн виконаний у традиційних червоно-білих кольорах. Генеральним спонсором німецького гранда залишиться компанія T-Mobile.
У нинішньому сезоні Бундесліги після 20-ти турів Баварія лідирує з матчем у запасі. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенці зустрінуться із Зальцбургом.
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