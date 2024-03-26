Влітку Баварія прагнутиме переманити наставника Байєра Хабі Алонсо. Іспанський фахівець – пріоритетний варіант для мюнхенського клубу. Однак на Алонсо претендує також Ліверпуль, тож немає жодних гарантій того, що він опиниться в Мюнхені. Тому боси "рекордмайстра" розглядають запасні варіанти.

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Як інформує TZ, у сферу інтересів німецького гранда потрапили наставники Брайтона та Астон Вілли – Роберто Де Дзербі та Унаї Емері. Обидва фахівці добре працюють з англійськими середняками: Брайтон вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, а Астон Вілла претендує на перемогу в Лізі конференцій, а також на потрапляння в топ-4 в АПЛ за підсумками цього сезону.

Раніше Емері провалився в Арсеналі, проте на рахунку цього наставника є 4 перемоги в Лізі Європи (3 із Севільєю та 1 – із Вільяреалом).

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