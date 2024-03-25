В последние недели мюнхенцы провели прямые переговоры с Роберто Де Дзерби, утверждает инсайдер Маттео Моретто.

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Приоритетом Баварии остается Хаби Алонсо, однако вырвать баска из Байера будет непросто. Де Дзерби также занимает серьезное место в шорт-листе "ротен". Тренер Брайтона рад интересу немецкого гранда, но спешить с принятием решения не будет. Летом хватит вакантных мест в топ-клубах – Ливерпуль, Барселона и тд.

Напомним, Бавария и Томас Тухель заранее объявили о прощании в конце сезона, который может завершиться без единого трофея.

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