Бавария рассматривает вариант с Кавани – мюнхенцы уже определили роль для форварда

33-летний уругваец, который стал свободным агентом после истечения контракта с ПСЖ, получил еще один вариант продолжения карьеры. В услугах Кавани заинтересована Бавария, которая видит в нем качественного дублера для Роберта Левандовски, информирует Le10Sport.

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Сейчас представители уругвайца ведут переговоры с Бенфикой, но у португальского клуба не так много шансов подписать опытного бомбардира, поскольку тот выдвигает значительные требования по зарплате. Без уменьшения финансовых аппетитов нападающего его переезд в столицу Португалии выглядит малореальным.

Напомним, Кавани выступал за ПСЖ с 2013 года, перейдя из Наполи. В сезоне 2019/20 уругваец провел 22 матча, в которых забил 7 голов и трижды ассистировал партнерам.

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