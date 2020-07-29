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Баварія розглядає варіант з Кавані – мюнхенці вже визначили роль для форварда

09:58 - Читать на русском
Баварія розглядає варіант з Кавані – мюнхенці вже визначили роль для форварда
Едінсон Кавані / ФК ПСЖ

Вже екс-нападник ПСЖ отримав варіант переходу до лав незмінного чемпіона Німеччини останніх років.

33-річний уругваєць, який став вільним агентом після завершення контракту з ПСЖ, отримав ще один варіант продовження кар'єри. У послугах Кавані зацікавлена Баварія, яка бачить у ньому якісного дублера для Роберта Лєвандовскі, інформує Le10Sport.

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Наразі представники уругвайця ведуть перемовини з Бенфікою, але у португальського клубу не так багато шансів підписати досвідченого бомбардира, позаяк той висуває значні вимоги стосовно зарплатні. Без зменшення фінансових апетитів нападника його переїзд до столиці Португалії виглядає малореальним.

Нагадаємо, Кавані виступав за ПСЖ з 2013 року, перейшовши з Наполі. У сезоні 2019/20 уругваєць провів 22 матчі, у яких забив 7 голів та тричі асистував партнерам.

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Теги
Трансфери Трансфери Баварії Трансфери Чемпіонату Німеччини Роберт Роберт Лєвандовскі Едінсон Едінсон Кавані Баварія Баварія ПСЖ ПСЖ Німеччина
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