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Владелец Лидса рассказал о желании подписать Ибрагимовича и Кавани

21 июля 21:13 - Читати українською
Владелец Лидса рассказал о желании подписать Ибрагимовича и Кавани
Кавани и Ибрагимович / AFP

Мажоритарный акционер английского Лидса Андреа Радрицанни объявил об амбициозных трансферные цели легендарного клуба.

"Ибрагимович? Точно будет сложно его подписать. В январе мы пытались сделать это, но он выбрал Милан, поэтому сделка сорвалась. Теперь, считаю, уже слишком поздно, поскольку изменилась интенсивность английского футбола.

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Кавани? Он не только обладает уровнем, но и может внести вклад еще и физическими данными и адаптироваться здесь. Но мы с Бьелсой никогда не вели разговоров относительно него. Однако, мы, конечно, думали о нем. Посмотрим, учитывая, что его до сих пор можно подписать свободным агентом", – рассказал функционер в комментарии Daily Mail.

Напомним, что Лидс вернулся в АПЛ после 16 лет ожиданий фанатов. Ранее Вулверхэмптон продал своего вингера на Элланд Роуд.

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