Останніми тижнями мюнхенці провели прямі переговори з Роберто Де Дзербі, стверджує інсайдер Маттео Моретто.

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Пріоритетом Баварії залишається Хабі Алонсо, проте вирвати баска з Байєра буде непросто. Де Дзербі також посідає серйозне місце у шорт-листі "ротен". Тренер Брайтона радий інтересу німецького гранда, але поспішати з ухваленням рішення не буде. Влітку вистачить вакантних місць у топ-клубах – Ліверпуль, Барселона тощо.

Нагадаємо, Баварія і Томас Тухель заздалегідь оголосили про прощання в кінці сезону, який може завершитися без жодного трофея.

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