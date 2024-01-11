Дайер подпишет с Баварией контракт до конца этого сезона, при этом мюнхенский клуб оставит за собой право продлить соглашение ещё на год – до лета 2025 года. Иными словами, англичанин должен будет убедить Томаса Тухеля и руководство клуба в своей необходимости. Об этом информирует инсайдер Флориан Плеттенберг.

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Сообщается, что на момент трансфера игрок обойдётся Баварии в 0 евро. Впоследствии "рекордмайстер" заплатит Тоттенхэму сумму в размере 3-3,5 млн евро, но есть нюанс. Согласно источнику, эта сумма будет зависеть от индивидуальных выступлений и успехов Дайера в Мюнхене.

Эрик Дайер присоединился к Тоттенхэму в 2014 году, перейдя из Спортинга. Всего за "шпор" защитник сыграл 364 матча во всех турнирах. В его активе 13 голов и 12 результативных передач.

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